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Путин: Режиму контроля за вооружениями и нераспространением брошен вызов

Политика

Дипломатам следует трудиться для поддержания стратегической стабильности в мире

Москва, 9 февраля 2019, 03:12 — REGNUM  В настоящее время режиму контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия брошен вызов, говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина ко Дню дипломатического работника, которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Путина, дипломатам следует трудиться для поддержания стратегической стабильности в мире. Особенно это необходимо, когда международному режиму контроля за вооружениями «брошен вызов».

«В частности, необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что также предстоит серьезная работа по продвижению мирного урегулирования в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке. Глава РФ отметил, что дипломатам также необходимо способствовать развитию евразийской интеграции. В конце своего приветствия Путин пожелал новых успехов российским дипломатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала Россию лидером по отстаиванию справедливого порядка в мире. По ее словам, существует «ряд государств» во главе с Соединенными Штатами, которые целенаправленно разрушают систему международного права. Одним из таких примеров, по мнению Матвиенко, является односторонний выход США и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко: Россия — лидер по отстаиванию справедливого миропорядка

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Внешняя политика России
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