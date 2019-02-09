Социалистам Молдавии вынесли предупреждение из-за Путина и Додона

Кишинёв, , 02:49 — REGNUM Центризбирком Молдавии вынес предупреждение Партии социалистов (ПСРМ) за фактическое участие в избирательной кампании по выборам в парламента президента Игоря Додона, который является неформальным лидером ПСРМ, но при этом объявил, что в выборах не участвует. ЦИК принял свое решение, рассмотрев жалобы, поданные Либеральной партией и партией «Шор», передает корреспондент ИА REGNUM.

В Центризбиркоме считают, что Додон использует административный ресурс в пользу Партии социалистов. Речь идет о его высказываниях в поддержку партии, поездках по стране с обсуждением тем предвыборной кампании и встречах с президентом России Владимиром Путиным, которые потом широко освещаются и рекламируются. В комиссии уверены. Что тем самым происходит «передача рейтинга» Додона и Путина Партии социалистов.

В то же время, согласно молдавскому законодательству, президент страны должен быть непартийным, политически независимым и равноудаленным, в том числе не имеет права вмешиваться в предвыборную кампанию и использовать свое влияние для поддержки кого-то из конкурентов на выборах.

В своей жалобе Либеральная партия также обвинила Россию в «грубом вмешательстве в избирательную кампанию в Молдове» черед поддержку Додона. Но по этой части жалобы ЦИК не высказывался.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы.