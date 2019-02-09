Суд перенесе слушания по делу Марии Бутиной на 26 февраля

Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Американский суд удовлетворил ходатайство о переносе даты слушаний на 26 февраля по делу российской гражданки Марии Бутиной, арестованной летом 2018 года в США по обвинениям в работе незарегистрированным иностранным агентом, сообщает официальный сайт суда округа Колумбия.

Сообщается, что ходатайство о переносе слушаний подала как сторона защиты, так и сторона обвинений. Суд удовлетворил просьбу сторон и перенес заседание с 12 на 26 февраля. Предполагается, что именно на этом заседании будет назначена дата оглашения приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля отец задержанной в США гражданки России Бутиной Валерий сообщил, что адвокаты Марии не называют конкретных сроков освобождения. По его словам, Мария сможет вернуться в Россию после оглашения приговора. Затем, в течение шести недель, будет решаться вопрос с освобождением Бутиной.

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