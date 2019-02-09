Эстония поставит три радарные башни на границе с Россией

Таллин, , 02:23 — REGNUM Власти Эстонии планируют установить три радарные башни, оснащенные камерами, на реке Нарве для обеспечения безопасности границы с Россией, сообщает портал Postimees.

Предполагается, что эти радарные башни позволят наблюдать за обстановкой в пограничных областях на реке Нарве в радиусе 16 километров. В дальнейшем эстонские власти планируют установить системы мониторинга и еще 15 таких радарных башен. Деньги на их установку выделят из государственного бюджета Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января один из авторов отчета Международного центра оборонных исследований Эстонии Калев Стоуческу заявил, что без наличия войск НАТО на территории Польши и Прибалтики Россия якобы попыталась бы напасть на эти страны.

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