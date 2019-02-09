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Bloomberg узнал, кому в Турции Венесуэла продала золото

Политика

Первая партия была продана в январе 2018 года

Вашингтон, 9 февраля 2019, 01:56 — REGNUM  Продажа в Турцию золота Венесуэлой в 2018 г. вызвала недовольство Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Венесуэла выручила $900 млн от продажи партии золота фирме Sardes (Турция). Это произошло, как утверждает агентство, в минувшем году, причем первая партия была продана еще в январе 2018 г. Тогда Каракас получил $41 млн.

Месяцем позже венесуэльский ЦБ продал Sardes золото на сумму сто миллионов долларов. В общей сложности за год Каракас экспортировал турецкому покупателю драгоценный металл на сумму $900 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о продаже в Турцию партии золота в 2018 году на сумму $900 млн агентство Reuters упоминало 31 января в связи с новостью о намерении Каракаса продать Абу-Даби 15 тонн золота.

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