В Пентагоне ждут от союзников «сдерживания России» в Чёрном море

Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Сдерживанию России должна способствовать политика американских союзников в Чёрном море, заявил Джон Ричардсон, руководитель военно-морскими операциями ВМС США, пишет Business Insider.

Ричардсон прочитал доклад на конференции в Atlantic Council, в котором Москва была названа одним из основных стратегических противников Вашингтона.

Таким образом, Соединённым Штатом, отметил докладчик, необходимо преимущество в Чёрном море. Для этого союзники США должны нарастить активность в этом регионе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что необходимо «противодействие российскому пагубному влиянию».

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