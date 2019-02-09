За трансформацию политической системы России ответят эксперты

Андрей Юрьев, , 10:55 — REGNUM

«Трансформация партийно-политической системы России: ответ на современные вызовы» — на эту тему высказались эксперты 7 февраля ни где-нибудь, а в Государственной Думе, призванной думать, решать и заботиться об общенародном благе. Участие представителей экспертного сообщества ИА REGNUM в этом мероприятии было немногочисленным, но чутким, что позволяет предоставить читателям эксклюзивную информацию ограниченного доступа.

Тема обозначена в утвердительном тоне, без знака вопроса, как если бы сам по себе вопрос трансформации уже не стоял под вопросом. Инициатором экспертных слушаний выступила фракция справедливороссов, однако участие в экспертном совете приняли самые разные представители политтехнологического и научного сообщества, а также депутаты от разных партий, среди которых замечены также «внепарламентские», такие как «Родина» или «Партия дела», что наводит на мысль о нерушимых партийных блоках как новой реальности предстоящего электорального цикла.

Как и положено на такого рода мероприятиях, сколько экспертов, столько и мнений, однако все выступавшие сошлись в главном: нужно что-то делать, причем не завтра, а уже сегодня. Более 40% россиян не могут назвать политическую партию, которая выражала бы их интересы, более 70% «недовольны сложившейся партийной системой». Вертикаль власти, точнее, перевернутая пирамида, держится на рейтинге действующего президента, который то ли снижается, то ли тает. Есть «угроза, что электоральные методы выпускания пара будут исчерпаны, и протест примет неэлекторальные формы».

Призрак «желтых жилетов» уже бродит по Европе. И даже Римский клуб, один из столпов «мировой капиталистической глобализации», в своем докладе выражает недовольство, что основная часть мирового богатства сосредоточилась в руках семи семейных кланов, и предсказывает «крах капиталистической системы» в ее нынешнем варианте.

Протест «против элит» — это запрос общества на справедливость, на «процессуальное» равенство перед законом, это «не либеральные, а общечеловеческие ценности», и «моральное измерение политики в России будет иметь все больший вес». Люди «перестали восхищаться успехами успешных, они хотят улучшения своей жизни». Постепенно утрачивает свою роль «крымский консенсус», патриотизм из политического драйвера становится нормой. Доверие граждан к политическим лидерам, партиям и власти было и остается ключевым политическим вопросом.

Из сообщений «внепарламентских» партий благодарные слушатели узнали, как региональные кланы «топят» и снимают с региональных выборов малые партии, «поддерживающие политику президента», считая их угрозой рейтингу «партии власти», но проводят на выборы «партии типа Парнаса», которые, по их мнению, «стабильности не угрожают». И ещё слушатели получили фундаментальные представления из сферы политологии, социологии и политтехнологий с описанием вариантов возможного будущего.

Опуская рекомендации экспертов о трансформации политической системы и об идеальной политической партии, с которыми пытливые умы могут ознакомиться самостоятельно в Интернет, например, по ссылке, хотелось бы сформулировать сакраментальный вопрос, оставшийся у независимого соучастника. Разумеется, можно объединиться, «оседлать» протестный электорат, составляющий от 40 до 70%, и победить на выборах теряющую доверие «партию власти», даже несмотря на пресловутый административный ресурс.

А дальше что? Все те же проблемы остаются, их нужно решать, а как их решать, единства и, главное, решимости не наблюдается. Может быть, стоит начать с обсуждения той целевой модели общественного устройства, которая обеспечит если не единство, то хотя бы так называемый «консенсус» большинства? Который обеспечит стабильность и, что не менее важно, развитие.

В заключительном выступлении инициаторы мероприятия подарили надежду на «новый проект», который «станет, может быть, даже первым, а не вторым». Конечно, «можно тихо отсидеться» и спокойно пройти в Госдуму на следующих выборах. Но «что-то нужно делать, все устарело, нужно все менять, нужна новая народная партия». «Очень может быть, что итоги следующих парламентских выборов 2021 года могут стать сенсационными, и, оглядываясь назад, мы поймем, что отсчет этой сенсации начался сегодня, 7 февраля, в этом зале».

В общем, трансформация, видимо, началась. Вот только нам-то что делать, никто не сказал, а мы ждем. Мы, как законопослушное общество, давно и ко всему готовы. Всегда готовы, нас не испугать. Поэтому вы уж, если что, и про нас не забудьте.