Армянские специалисты прибыли в Сирию: Шойгу уже поблагодарил за это

Ереван, , 00:21 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность, в общей сложности 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.

Решение об оказании Республикой Армения гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу принято, исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН № 2393 от 2017 года и № 2401 от 2018 года, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры», — отметил Арцрун Ованнисян.

Как отметил пресс-секретарь, вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирийской Арабской Республики, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с законодательством Республики Армения.

«Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны», — написал Арцрун Ованнисян.

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу уже поблагодарил главу военного ведомства Армении Давида Тонояна за участие в оказании гуманитарной помощи Сирии на встрече в Москве.

«Хотел бы выразить признательность за оказание гуманитарной помощи Сирии. Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию помощи сирийскому народу», — сказал Шойгу, передаёт ТАСС.

«Это, конечно, стало существенным вкладом в налаживание нормальной жизни в Сирии», — подчеркнул российский министр.

В свою очередь, Тоноян также поблагодарил российскую сторону за содействие в Сирии.

«И я считаю, что наше участие в этой гуманитарной операции очень важно. Важна помощь сирийскому народу, частью которого является армянская диаспора», — добавил Тоноян.