Верховный суд Венесуэлы отменил закон о «переходе к демократии»

Каракас, , 23:59 — REGNUM Верховный суд Венесуэлы признал не соответствующим конституции принятый оппозиционной Национальной ассамблеей закон о «переходе к демократии» и «восстановлении конституционного порядка» в стране. Об этом 8 февраля сообщил журналистам судья Хуан Хосе Мендоса.

По его словам, Верховный суд счёл принятие данного закона грубым нарушением принципа разделения властей. Он также указал на то, что в конституции страны не содержится положений, которые регулировали бы предполагаемый законом переход. По этой причине суд признал утверждённый депутатами документ недействительным.

Напомним, закон «о переходе к демократии» Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила на заседании 5 февраля. Провозгласивший себя президентом страны спикер парламента Хуан Гуайдо заявил, что принятым документом закладываются основы для «прекращения узурпации власти» в Венесуэле.