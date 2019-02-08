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«Мы выполнили наш патриотический долг» — Ципрас о принятии Македонии в НАТО

Политика

Протокол о вступлении Македонии в НАТО одобрен 153 депутатами греческого парламента

Афины , 8 февраля 2019, 23:54 — REGNUM  Греческие парламентарии ратифицировали соглашение о приеме Македонии в НАТО, 8 февраля передает агентство Reuters.

Протокол, ранее подписанный представителями стран НАТО и Македонией в Брюсселе, был одобрен 153 депутатами греческого парламента.

«Я чувствую, что мы выполнили наш патриотический долг. Мы сделали правильное дело», — прокомментировал решение парламента премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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