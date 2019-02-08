«Мы выполнили наш патриотический долг» — Ципрас о принятии Македонии в НАТО

Афины , , 23:54 — REGNUM Греческие парламентарии ратифицировали соглашение о приеме Македонии в НАТО, 8 февраля передает агентство Reuters.

Протокол, ранее подписанный представителями стран НАТО и Македонией в Брюсселе, был одобрен 153 депутатами греческого парламента.

«Я чувствую, что мы выполнили наш патриотический долг. Мы сделали правильное дело», — прокомментировал решение парламента премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

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