Протокол о вступлении Македонии в НАТО ратифицирован греческим парламентом

Афины , , 23:36 — REGNUM Парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Македонии в военный блок НАТО. Голосование состоялось сегодня, 8 февраля.

За проголосовали 153 депутата в 300-мандатном парламенте. Голосованию предшествовали дебаты, которые продолжались 12 часов. Процесс голосования был поименным и транслировался греческим телевидением.

Против ратификации проголосовали 140 депутатов. Один депутат воздержался. Всего в голосовании участвовали 294 депутата.

Ратификацию поддержала правящая партия СИРИЗА и ряд депутатов из партии «Потами».

Примечательно, что те партии, которые голосовали против, а это и «Независимые греки» (АНЭЛ) Паноса Камменоса и «Новая демократия», а также греческая Компартия, сомневаются в легитимности ратификации протокола о вступлении Македонии в военный блок НАТО.

Так Камменос, который недавно ушел с поста министра обороны Греции и увел свою партию из правящей коалиции, заявил, что данный вопрос касается национальной безопасности Греции, а потому для ратификации протокола его должны были одобрить 3/5 депутатов парламента, а этого и близко нет.

«Новая демократия» обвинила СИРИЗА в «генной мутации», так как ранее эта партия называла военный блок НАТО «смертоносной машиной», а теперь выступает за расширение альянса.

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