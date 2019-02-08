Стороны конфликта в Йемене согласились передать друг другу тела погибших

Амман, 8 февраля 2019, 23:14 — REGNUM Стороны конфликта в Йемене в ходе переговоров в столице Иордании договорились начать передачу тел погибших, 8 февраля передает агентство Associated Press.
Представители делегации хуситов сообщили журналистам, что стороны договорились о передаче по 1000 тел убитых в ходе войны, которые находятся в моргах «правительственной коалиции» и властей Саны.
Главный спорный вопрос мирных переговоров — обмен тысяч военнопленных — пока не был окончательно решен.
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