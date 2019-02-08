Власти США рассчитывают заключить соглашение с талибами* до июля 2019 года

Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Власти США хотят подписать мирное соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до проведения очередных выборов президента Афганистана, которые должны пройти в июле 2019 года. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая в американском Институте мира.

По словам Халилзада, США хотят как можно быстрее начать переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Вашингтон надеется на быстрый прогресс переговоров.

Хотя спецпредставитель и отдаёт себе отчет в том, что достичь соглашения о мире, который бы положил конец многолетней войне, будет непросто.

«Срок, когда может быть заключено соглашение, на мой взгляд, такой — чем раньше, тем лучше. Достичь соглашения до выборов будет тяжело, но это будет лучше для Афганистана, если мы сможем достичь мирного соглашения до выборов, которые намечены на июль», — сказал американский спецпредставитель по Афганистану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему контролирует значительные районы Афганистана и постоянно происходят боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами, которые поддерживаются США.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель США: графика вывода войск из Афганистана нет