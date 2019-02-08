Пушков допустил непризнание Россией президентских выборов на Украине

Москва, , 22:55 — REGNUM Россия имеет полное право не признавать президентские выборы на Украине, заявил 8 февраля российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Такое право, отметил Пушков, Россия получила после принятия 7 февраля на Украине закона о запрете для граждан РФ быть наблюдателями на этих выборах.

«Приняв закон, запрещающий гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах, Украина нарушила свои международные обязательства в расчете, что Запад ей вновь все простит. Пожурят немного, но санкций не будет. Мы же имеем полное право эти выборы не признать. Причин будет достаточно», — написал Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий представителям России исполнять обязанности наблюдателей на украинских выборах 31 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Наблюдатели из РФ не будут работать на выборах президента Украины