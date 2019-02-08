В Сирии от обстрела со стороны боевиков погиб военнослужащий

Дамаск, , 22:39 — REGNUM В результате обстрела, устроенного боевиками из Идлибской зоны деэскалации, погиб сирийский военнослужащий, сообщил 8 февраля на брифинге начальник Центра по примирению сторон в Сирии Сергей Соломатин.

Сергей Соломатин уточнил, что за истекшие сутки подверглись обстрелу четыре населенных пункта в провинции Латакия, поселение в провинции Алеппо и один из районов одноименного административного центра этой провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы из зоны «Идлиб» повторяются практически ежедневно. Осенью 2018 года военная операция по освобождению этого района была отменена по просьбе президента Турции.

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