Постпредство США при НАТО отреагировало на требования России по ДРСМД

Брюссель, 8 февраля 2019, 22:39 — REGNUM США полностью выполняют свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что было подтверждено в 2018 году декларацией саммита НАТО в Брюсселе, заявили 8 февраля в постоянном представительстве США при альянсе.
Таким образом американская сторона отреагировала на призыв Министерства обороны России уничтожить своё вооружение нарушающее требования ДРСМД.
«Российская Федерация затронула три области, вызывающие озабоченность в связи с выполнением Соединенными Штатами своих обязательств: наземная система противоракетной обороны «Иджис», баллистические ракеты-мишени и боевые беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.
Отмечается, что США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке соблюдения ДРСМД, чтобы «объяснить, почему действия США в этих областях соответствуют требованиям».
«Соединенные Штаты последовательно рассматривают все вопросы, поступающие от Российской Федерации, транспарентным, предметным и конструктивным образом», — заявляют в представительстве.
Напомним, накануне Минобороны России предложило США в течение полугода до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принять ряд мер для возвращения к его неукоснительному соблюдению.
В частности, Москва предложила Вашингтону уничтожить развёрнутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.
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