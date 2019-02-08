Постпредство США при НАТО отреагировало на требования России по ДРСМД

Брюссель, , 22:39 — REGNUM США полностью выполняют свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что было подтверждено в 2018 году декларацией саммита НАТО в Брюсселе, заявили 8 февраля в постоянном представительстве США при альянсе.

Таким образом американская сторона отреагировала на призыв Министерства обороны России уничтожить своё вооружение нарушающее требования ДРСМД.

«Российская Федерация затронула три области, вызывающие озабоченность в связи с выполнением Соединенными Штатами своих обязательств: наземная система противоракетной обороны «Иджис», баллистические ракеты-мишени и боевые беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке соблюдения ДРСМД, чтобы «объяснить, почему действия США в этих областях соответствуют требованиям».

«Соединенные Штаты последовательно рассматривают все вопросы, поступающие от Российской Федерации, транспарентным, предметным и конструктивным образом», — заявляют в представительстве.

Напомним, накануне Минобороны России предложило США в течение полугода до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принять ряд мер для возвращения к его неукоснительному соблюдению.

В частности, Москва предложила Вашингтону уничтожить развёрнутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

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