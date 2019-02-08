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Премьер-министр Ирландии надеется на сделку по Brexit

Политика

«Сделка ещё может быть достигнута»

Дублин, 8 февраля 2019, 22:37 — REGNUM  Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар выразил надежду, что соглашение Евросоюза и Великобритании по Brexit будет достигнуто, 8 февраля передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами после переговоров по Brexit с представителями Северной Ирландии, Вардакар отметил, что «сделка ещё может быть достигнута».

Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта текущего года. Сделка Лондона и Брюсселя по Brexit всё ещё не согласована.

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