Премьер-министр Ирландии надеется на сделку по Brexit

Дублин, , 22:37 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар выразил надежду, что соглашение Евросоюза и Великобритании по Brexit будет достигнуто, 8 февраля передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами после переговоров по Brexit с представителями Северной Ирландии, Вардакар отметил, что «сделка ещё может быть достигнута».

Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта текущего года. Сделка Лондона и Брюсселя по Brexit всё ещё не согласована.

Читайте также: Туск не стал извиняться перед Мэй за пожелание гореть в аду