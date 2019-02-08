Насколько это реально? Посол Ирана о решении США вывести войска из Сирии

Москва, , 22:30 — REGNUM Решение США о выводе войск из Сирии может быть неокончательным, заявил 8 февраля посол Ирана в РФ Мехди Санаи в интервью телеканалу «Россия-24».

В частности, комментируя решение президента США о выводе американских войск из Сирии, посол Ирана отметил, что степень реальности этих заявлений Вашингтона покажет только время.

«Я думаю, что любой человек может приветствовать. Но насколько это реально, насколько это окончательная позиция, надо смотреть, надо ждать», — сказал Санаи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, пообещав начать вывод американских военных из этой страны.

Напомним, позднее представители властей США сделали целый ряд противоречивых заявлений о сроках вывода войск с территории Сирии.

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