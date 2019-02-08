Канадский суд вынес приговор стрелку, устроившему бойню в мечети

Оттава, , 22:30 — REGNUM Суд Канады вынес приговор 29-летнему Александру Биссоннетту, расстрелявшему прихожан мечети в Квебеке, 8 февраля передает агентство Reuters.

Биссоннетт, который признал себя виновным в шести убийствах и шести покушениях на убийство, был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на мечеть в Квебеке произошло в январе 2017 года, жертвами атаки стали шестеро мусульман.

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