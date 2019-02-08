Президент Бразилии восстанавливается после пневмонии

Сан-Паулу, Бразилия, , 22:19 — REGNUM Состояние президента Бразилии Жаира Болсонару, пережившего воспаление легких после операции, улучшилось, но врачи не готовы выписать его из больницы, 8 февраля передает агентство Reuters.

«Врачи отпустят президента только тогда, когда он сможет выйти через главную дверь больницы», — сообщил пресс-секретарь президента Отавио Рего Баррос.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Болсонару был госпитализирован для удаления колостомического мешка. Операция прошла с осложнениями, последним из которых стала бактериальная пневмония.

Читайте также: У президента Бразилии началось воспаление лёгких после операции