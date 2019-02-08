Главы МИД стран Евросоюза соберут консилиум по вопросу выборов на Украине

Брюссель, , 21:45 — REGNUM Министры иностранных дел государств Евросоюза встретятся 18 февраля в Брюсселе для обсуждения предстоящих выборов президента Украины, сообщает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на документ о повестке мероприятия.

«Совет проведет всеобъемлющее обсуждение по Украине, включая предстоящие выборы, процесс реформ и ситуацию в области безопасности», — цитирует агентство текст документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине должны пройти президентские выборы, в ходе которых граждане страны попытаются выбрать одного из 44 кандидатов, зарегистрированных украинским ЦИК.

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