На Украине кандидата в президенты облили водой за обещание высоких пенсий

Киев, , 21:44 — REGNUM В эфире телеканала ZIK облили водой кандидата в президенты Украины, бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Инцидент произошел сегодня, 8 февраля, в телепрограмме «Первые о главном. Комментарии».

Кандидата Насирова облил водой депутат Верховной рады Сергей Шахов. Инцидент произошел после словесной перепалки.

Насиров, в частности, заявил, что в течение года на Украине можно поднять минимальную заработную плату до 15 тыс. гривен (около 36 тыс. рублей), а среднюю пенсию — до пяти тысяч гривен (около 12 тыс. рублей).

Однако депутат Шахов крайне возмутился планами Насирова.

«Вы говорили людям о заработных платах, говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?.. Слушайте, вам нужно сегодня освежиться», — сказал Шахов и вылил на Насирова стакан воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ЦИК Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты. Всего кандидатами зарегистрированы 44 человека — это абсолютный рекорд. Сами выборы главы государства пройдут 31 марта.