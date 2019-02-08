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Белый дом: У России ещё есть время признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Политика

Советник Дональда Трампа призвал Россию «присоединиться к сообществу ответственных наций», заявил Джон Болтон

Вашингтон, 8 февраля 2019, 21:41 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента республики. Соответствующую запись он разместил 8 февраля в своём микроблоге в Twitter.

«Удвоение плохой ставки не делает её хорошей. У России и других стран ещё есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию в Венесуэле», — написал Болтон.

Напомним, в конце января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя переходным президентом Венесуэлы. Россия подтвердила свою поддержку законно избранному руководству республики и президенту Николасу Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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