Парламент бывшей Македонии назначил президентские выборы

Скопье, , 21:40 — REGNUM Парламент бывшей югославской республики Македония назначил на 21 апреля дату президентских выборов в стране, 8 февраля передает агентство Reuters.

Вероятнее всего, выборы пройдут уже в другой стране — «Северной Македонии», переименованной по соглашению с Грецией в обмен на членство в НАТО и шанс на членство в ЕС.

Действующий президент Георге Иванов, в отличие от правительства Зорана Заева, выступал категорически против сделки с Грецией.

Читайте также: Парламент Греции начал обсуждения сделки о вступлении Македонии в НАТО