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Парламент бывшей Македонии назначил президентские выборы

Политика

Вероятнее всего, выборы пройдут уже в другой стране — «Северной Македонии»

Скопье, 8 февраля 2019, 21:40 — REGNUM  Парламент бывшей югославской республики Македония назначил на 21 апреля дату президентских выборов в стране, 8 февраля передает агентство Reuters.

Вероятнее всего, выборы пройдут уже в другой стране — «Северной Македонии», переименованной по соглашению с Грецией в обмен на членство в НАТО и шанс на членство в ЕС.

Действующий президент Георге Иванов, в отличие от правительства Зорана Заева, выступал категорически против сделки с Грецией.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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