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Аятолла Хаменеи пояснил смысл лозунга «Смерть Америке!»

Политика

Народ Ирана имеет в виду конкретно Трампа, Болтона и Помпео

Аятолла Хаменеи пояснил смысл лозунга «Смерть Америке!»
The White House

Тегеран, 8 февраля 2019, 21:31 — REGNUM  Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи пояснил, что означает любимый иранской властью и народом лозунг «Смерть Америке!», 8 февраля передает агентство Reuters.

«Смерть Америке» означает смерть Трампу, Болтону и Помпео. Это означает смерть для американских правителей», — заявил Хаменеи на встрече с военными.

Аятолла добавил, что «пока Америка продолжает свое злодеяние, иранский народ не откажется от «Смерти Америке».

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