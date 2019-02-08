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Король Таиланда запретил сестре заниматься политикой

Политика

Намерения принцессы Уболратаны Махидол нарушают многолетнюю традицию дворца

Король Таиланда запретил сестре заниматься политикой
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Бангкок, 8 февраля 2019, 21:21 — REGNUM  Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн запретил своей сестре, принцессе Уболратане Махидол, баллотироваться в премьер-министры страны, 8 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению короля, выдвижение кандидатуры принцессой Уболратаной является «неуместным», нарушает конституцию и многолетнюю традицию дворца избегать прямого участия в политике.

Заявление принцессы о выдвижении в премьер-министры было главной новостью королевства 8 февраля — кроме того, что Уболратана решилась нарушить традицию, баллотироваться она собиралась от оппозиционной Thai Raksa Chart.

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