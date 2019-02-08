НАТО не будет воевать за Украину — депутаты Рады

Киев, , 21:10 — REGNUM Украинские депутаты от фракции «Оппозиционный блок» критикуют закрепление в конституции Украины курса на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.

В частности, депутат Евгений Балицкий считает, что солдаты НАТО не будут воевать за Украину, даже если страна войдет в альянс.

«НАТО не является залогом нашей безопасности, потому что только мы сами можем себя защитить. В конце ХХ века были конфликты даже внутри стран НАТО. Турция воевала с Грецией за Кипр. И сейчас у них продолжаются конфликты. Аргентина, которая не входит в НАТО, воевала с Великобританией… Никогда натовские страны не будут впрягаться за каких-то своих партнеров, если это не отвечает их личным интересам. Никто не будет за нас воевать», — рассказал Балицкий 8 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

Он считает, что Украина может сама создать на своей территории высокий уровень жизни как в ЕС.

«Но я не голосовал против ЕС… Я голосовал против подхода, когда мы меняем свой нейтральный статус и внеблоковый статус, мы должны спросить у людей. Мы должны провести референдум… ЕС мы можем строить внутри страны. Для этого нам не надо записывать в Конституцию то, что мы смотрим в ЕС», — добавил Балицкий.

Кроме того, депутат Вадим Новинский считает, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать на всеукраинском референдуме, после восстановления территориальной целостности.

«Чтобы принимать обоснованные судьбоносные решения, необходимо сначала установить мир в Украине, восстановить ее территориальную целостность, и только после этого можно проводить референдум с учётом мнения всех граждан. А сейчас эти вопросы делят Украину пополам. Ведут к усилению вражды и противостояния в украинском обществе и только отдаляют, а не приближают долгожданный мир в Украине», — отметил Новинский на своей странице в «Фейсбуке».

Он также полагает, что вступление в НАТО может вызвать негативный экономический эффект.

«Наконец, еще одно измерение этой проблемы. Уверен, что никто не посчитал экономический эффект от перехода на стандарты НАТО. Что станет с нашим ВПК? Сколько украинцев потеряют работу? Сколько бюджетных средств мы будем тратить, покупая оружие и оборудование в других странах? За счет налогов украинских граждан будут создаваться рабочие места где угодно, только не в Украине. Все это дает нам полное право утверждать, что принятые изменения носят абсолютно антиукраинский характер, и будут иметь исключительно негативные последствия для украинского общества и украинской экономики», — подытожил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная рада приняла законопроект №9037, который закрепил в конституции стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. За документ проголосовали 334 депутата.

Напомним, по данным опроса социологического центра «Социс», 58,3% украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский союз. 21,6% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС, 8,1% не принимали бы участия в референдуме. 12% респондентов не смогли ответить на вопрос. При этом 45,5% украинцев заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, 29,4% респондентов высказались против, 8,5% респондентов сказали, что не придут на референдум, 16,6% — затруднились ответить.

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