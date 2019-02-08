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Бывшая принцесса Таиланда претендует на пост премьер-министра

Политика

Выбор предстоит сделать депутатам нижней палаты парламента

Бангкок, 8 февраля 2019, 21:01 — REGNUM  В Таиланде произошла политическая сенсация, которая вызвала гигантский общественный резонанс. Одна из политических партий официально выдвинула кандидатом в премьер-министры страны Убон Раттану, принцессу, дочь покойного короля Пхумипона Адульядета и старшую сестру действующего монарха Маха Вачиралонгкорна, сообщает 8 февраля Синьхуа со ссылкой на тайские СМИ.

Убон Раттану была лишена высших титулов принадлежности к правящей династии после того, как в 1972 году вышла замуж за простого смертного, тем более гражданина США. После возвращения в 1998 году в Таиланд начала самостоятельную политическую карьеру. В заявлении, распространенном партией «Тхаи Ракса Чаат», выдвинувшей принцессу, указывается, что Убон Раттану намерена возглавить страну на пути к модернизации, восстановить экономику за счет инноваций и поднять уровень жизни соотечественников.

Отметим, что 8 февраля в Таиланде является последним днем регистрации кандидатов в премьер-министры. Выборы осуществляются депутатами нижней палаты представителей двухпалатного парламента — Национальной ассамблеи Таиланда.

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