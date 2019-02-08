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Бывшая мисс Коста-Рика обвинила экс-президента страны в «харассменте»

Политика

Потерпевшая рассказала, что Оскар Ариас Санчес делал с ней в 2015 году

Сан-Хосе, 8 февраля 2019, 21:00 — REGNUM  Бывшая мисс Коста-Рика присоединилась к обвинениям против бывшего президента страны в сексуальных домогательствах, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Красавица и гордость Коста-Рики, имя и год победы которой на конкурсе не раскрываются, заявила журналистам, что Оскар Ариас Санчес грязно домогался, щупал и целовал её в 2015 году.

Обвинение против Оскара Ариаса Санчеса стало вторым за неделю. Бывший президент и лауреат Нобелевской премии мира отрицает, что когда-либо «действовал неуважительно» по отношению к женщинам.

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