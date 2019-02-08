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Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек

Политика

Врачи ожидают дальнейшего увеличения числа жертв

Хартум, 8 февраля 2019, 20:48 — REGNUM  Союз врачей Судана объявил, что число погибших в ходе массовых протестов и столкновений с военными в стране составило 57 человек, 8 февраля передает агентство Associated Press.

Врачи ожидают дальнейшего увеличения числа жертв, так как многие раненые демонстранты находятся в «очень тяжелом состоянии».

Как сообщало ИА REGNUM, протесты с требованием свержения президента Омара аль-Башира продолжаются в Судане с середины декабря прошлого года.

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