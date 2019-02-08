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Мадуро заявил о готовности к диалогу с контактной группой по Венесуэле

Политика

Николас Мадуро призвал Евросоюз «услышать правду» о Венесуэле

Каракас, 8 февраля 2019, 20:47 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов вести диалог с представителями международной контактной группы. Об этом он заявил 8 февраля на пресс-конференции в Каракасе.

«Мы не согласны с заявлениями контактной группы, но я готов говорить с любым её представителем только для того, чтобы нас услышали», — сказал глава республики.

Мадуро также обратился ко всем странам Европейского союза с призывом «услышать правду о Венесуэле».

Президент подчеркнул, что в Венесуэле работает правительство, действуют власть и органы юстиции, и заверил, что сохраняет руководство над страной на 100%.

Напомним, накануне на встрече международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео было принято решение добиваться проведения «свободных, справедливых и демократических выборов» в республике.

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Политический кризис в Венесуэле
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