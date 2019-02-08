Иран и Сирия обсудили подготовку к саммиту в рамках Астанинского процесса

Тегеран, , 21:28 — REGNUM 8 февраля заместитель министра иностранных дел Сирии Валид Муаллем посетил с официальным визитом Тегеран. В ходе своего визита он провел встречу со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Джабри Ансари, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

На встрече также присутствовала сирийская делегация, сопровождающая Муаллема в ходе его визита в Тегеран, а также глава Специального департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел Ирана Хамидреза Дехгани.

Ансари рассказал о том, что Иран ведет активную подготовку к предстоящему саммиту стран-гарантов Астанинского процесса. Саммит пройдет в России в Сочи в середине февраля.

Ансари сообщил дипломату о том, что Иран провел переговоры со специальным посланником ООН в Сирии и представителями других государств региона, которые были посвящены сирийской проблеме и основным вызовам на Ближнем Востоке.

В ходе встречи политики отметили важность сотрудничества Ирана и Сирии.