Госсекретарь США призвал к ужесточению санкций против Ирана

Тегеран, , 21:12 — REGNUM 8 февраля в первой половине дня госсекретарь США Майк Помпео в своем Твиттере написал, что запуск Ираном ракеты, состоявшийся накануне, свидетельствует о неэффективности соглашения с исламской республикой, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Американский дипломат заявил, что недавний запуск ракеты еще раз доказывает, что Иран не собирается сворачивать свою ракетную программу, даже несмотря на «ядерную сделку». По словам чиновника, продолжая наращивать свои ракетные возможности, Иран игнорирует решение Совета Безопасности ООН. Майк Помпео считает, что необходимо ужесточить международные санкции, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную программу.

Раннее сайт National Radio America сообщил, что Иран запустил спутниковую ракетную установку «Дружба». Представитель госдепартамента США заявляет, что таким образом Иран нарушил резолюцию №2231 Совета Безопасности ООН. Иран, в свою очередь, заявил, что ни одна из его ракет не предназначена для доставки ядерных боеголовок, таким образом положения резолюции соблюдаются.

Резолюция №2231 была принята СБ ООН в июле 2015 года. В тексте резолюции Совет Безопасности одобрил ядерную сделку Ирана и «шестерки» (США, Германия, КНР, Россия, Франция, Великобритания). Приняв документ, ООН отменила предыдущие резолюции и международные санкции против Ирана.