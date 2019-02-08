Правительство Испании прекращает переговоры с «сепаратистами» Каталонии

Мадрид, , 20:26 — REGNUM Правительство Испании заявляет о прекращении переговоров с региональным правительством Каталонии, 8 февраля передает агентство Associated Press.

По словам вице-премьер-министра Испании Кармен Кальво, «сепаратисты» Каталонии не готовы отказаться от своего требования о проведении референдума о независимости региона.

Испанское правительство считает разговор о политической независимости Каталонии невозможным. Однако оно готово «предложить другие уступки», в том числе увеличить финансирование региона.

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