Распад Украины неизбежен — политолог

Москва, , 20:56 — REGNUM Украину невозможно объединить на основе той псевдоистории, которую пытаются написать действующие власти страны. Поэтому государство неизбежно распадется, сообщил 8 февраля политолог Виталий Третьяков в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Если образовалось новое государство с многонациональным составом. Люди, которые хотят сохранить это государство, даже будучи украинскими националистами, должны вторую половину не отталкивать своей идеологией, запретами языка. Наоборот, они должны найти максимум точек соприкосновения, умерить свой национализм до пристойного состояния. Власти Украины делают прямо противоположное», — высказал свое мнение политолог.

При этом Третьяков резко высказался о попытках выдать сторонников фашизма за национальных героев. Такие действия неизбежно приведут к распаду страны, уверен он.

«Конечно нужно собственную историю изучать. Я понимаю еще, когда свой род от шумеров ведут. Нам мало известно о шумерах, были они агрессорами или нет. Но если в этой истории ключевой фигурой является тот, кто сотрудничал с Гитлером, то грош цена вашей истории. Вы никогда на ее основе не соедините государство. Оно распадется неизбежно», — сделал прогноз политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада не реагируют на явное возрождение на Украине неонацизма при поддержке местных властей.

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