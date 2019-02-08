Помпео попробует отговорить Венгрию от участия в «Турецком потоке» — СМИ

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео во время своей поездки по странам Европейского союза на будущей неделе собирается настоятельно потребовать от руководства этих стран отказаться от поддержки проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в государственном департаменте США.

Известно, что с 11 по 15 февраля госсекретарь Помпео посетит Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.

В частности, в Венгрии Помпео будет обсуждать с руководством этой страны диверсификацию поставок энергоносителей в страны Центральной Европы.

Источник утверждает, что Помпео настоятельно призовет пуководство Венгрии отказаться от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» и вложится в завершение проекта на острове Крк по импорту СПГ.

Кроме того, Помпео попытается убедить венгерское руководство больше не блокировать взаимодействие военного блока НАТО с Украиной.