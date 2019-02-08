Иран и Ирак договорились о сотрудничестве в энергетической сфере

Тегеран, , 20:35 — REGNUM Иран и Ирак подпишут соглашение в области электроэнергетики, сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан. По его мнению, это обеспечит продвижение иранского частного сектора в Ирак. Договоренности были достигнуты 8 февраля на встрече министров двух стран в Тегеране. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Министр энергетики Ирака отметил, что его страна находится на пути восстановления после четырех лет разрушительной войны с террористами. Иракская сторона пообещала сделать все возможное для ускорения развития в энергетической отрасли, в частности восстановить объекты и оборудование, привлечь человеческий капитал.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, в свою очередь, заявил, что Иран готов продолжить поставки электроэнергии на основе двусторонних соглашений и договоров. Он выразил уверенность в том, что частный сектор Ирана, включая производителей оборудования, подрядчиков и консультантов, будет активизироваться на рынке страны-соседа.