ООН готова расширить экономическое сотрудничество с Ираном

Тегеран, , 21:53 — REGNUM 7 февраля на встрече с постоянным представителем Ирана при ООН Каземом Гарибабади директор Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг заявил, что организация готова расширить сотрудничество с исламской республикой во многих сферах промышленности, что будет иметь огромное значение для страны, сообщает информационное агенство Iran Daily.

Ли Йонг заявил, что по предложению иранской стороны ЮНИДО разработает и представит новые экономические проекты.

Со своей стороны, Казем Гарибабади отметил, что Иран, развивая свой научный и технологический потенциал, готов поделиться опытом с организацией. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Ираном и ЮНИДО.

Соглашение, заключенное между двумя сторонами, предусматривает визит делегации ЮНИДО в Иран в 2019 году. ЮНИДО планирует проанализировать текущую обстановку в стране и определить приоритетные задачи для будущих проектов.