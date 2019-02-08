Израильские военные застрелили двоих подростков в секторе Газа

Газа, Палестина, , 20:15 — REGNUM Военные Израиля застрелили двоих палестинских подростков в ходе подавления беспорядков в Газе, 8 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению палестинских медиков, жертвами стали 14-летний Хасан Шалаби и 18-летний Мохаммед Иштиви. Ранения в ходе подавления протестов получили 17 человек.

Протесты и столкновения на границе сектора Газы и Израиля, которые не прекращаются с марта 2018 года, уже унесли жизни двух сотен палестинцев.

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