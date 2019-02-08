Глава оппозиции Индии: националисты захватывают государственные институты

Нью-Дели, , 21:35 — REGNUM 7 февраля лидер оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс Рахул Ганди обвинил правую националистическую организацию Союз добровольных служителей родины — «Раштрия Сваямсевак Сангх» (РСС) в попытке захватить главные государственные институты страны, начиная от судебной системы, заканчивая избирательной комиссией страны.

Политик также пригрозил вывести членов главной оппозиционной партии Индии «из подконтрольных РСС органов власти».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также назвал премьер-министра страны Нарендру Моди трусом, пригласив его на дебаты по ключевым вопросам национальной безопасности, делу «Рафалей» и экономики.

Он также выразил уверенность, что политика правящей партии основывается на страхе и попытках разделить людей.