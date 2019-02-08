Оппозиция обвинила правительство Индии в разрушении конституционных органов

Нью-Дели, , 22:08 — REGNUM 7 февраля представитель партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Маликарджун Кхарге обвинил правительство страны в использовании конституционных органов против оппозиции.

Он также отметил, что правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, специально завышает показатели экономического развития, тем самым обманывая население страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также обвинил президента Индии Рам Натх Ковинда в использовании президентской речи на совместной сессии парламента в политических целях правящей партии.

Он отметил сходство выступлений президента и премьер-министра страны, назвав речь Рам Натх Ковинда «подборкой предвыборных речей Нарендры Моди».