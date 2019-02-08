Мадуро подтвердил намерение провести выборы в Национальную ассамблею

Каракас, , 19:58 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил свое намерение провести досрочные парламентские выборы в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции.

«Я предлагаю досрочные выборы в Национальную ассамблею, и я их ратифицирую», — сказал Мадуро.

Он подчеркнул, что хочет видеть людей, которые бы проголосовали за новую Национальную ассамблею, которая бы способствовала стабилизации в стране.

При этом Мадуро считает, что у венесуэльских граждан выборы в Национальную ассамблею сейчас не в приоритете. По мнению законного президента, у венесуэльцев сейчас три основных приоритета: восстановление экономики и запуск экономического роста; мир в стране и в регионе в целом; политическая и институциональная стабильность.

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