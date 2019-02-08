Армия Индии: Пакистан использует соцсети для радикализации молодежи Кашмира

Нью-Дели, , 20:48 — REGNUM «Пакистан использует социальные сети и медиа, чтобы заручиться поддержкой среди молодого населения штата Джамму и Кашмир. Они стараются завлечь молодежь штата в вооруженные группировки», — заявил журналистам представитель сухопутных войск Индии Ранбир Сингх 7 февраля.

Он также выразил уверенность, что в настоящее время на территории Пакистана существует развитая террористическая инфраструктура.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», генерал отметил, что проблема радикализации общественности является не только проблемой региона, но и глобальной.

«Это проблема является ключевой для нас. Индия также использует технологии на основе искусственного интеллекта для противодействия терроризму в штате. Надеюсь, что мы сможем увидеть позитивные улучшения в Джамму и Кашмире», — добавил Ранбир Сингх.