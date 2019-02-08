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Премьер Индии Моди пообещал наказать тех, кто «разграбил нацию»

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался о политике его правительства относительно использования так называемой «грязной наличности»

Нью-Дели, 8 февраля 2019, 20:59 — REGNUM  «Мы проводим политику абсолютной нетерпимости относительно использования черной наличности. Те, кто разграбили нацию, теперь должны бояться меня», — заявил журналистам премьер-министр Индии Нарендра Моди 7 февраля.

Он также отметил, что подобная проблема возникла в стране исключительно из-за политики предыдущих правительств.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также высоко оценил решение правительства Великобритании экстрадировать в Индию беглого «алкогольного барона» Виджая Маллю.

Премьер-министр Индии выразил уверенность, что правительство под его руководством ведет успешную борьбу с коррупцией по всей стране. Он также высоко оценил проведенную демонетизацию, которая, по его мнению, помогла избавить страну от «грязной наличности», а также сделать экономику более транспарентной.

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Зарубежная хроника
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