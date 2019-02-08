Пятница, 8 Февраля 2019 года
20:08:09 МСК

Россия и Индия провели встречу на уровне парламентских групп

Политика

Представители Совета Федерации России провели встречу с членами верхней палаты парламента Индии по вопросам двустороннего сотрудничества

Нью-Дели, 8 февраля 2019, 20:04 — REGNUM  7 февраля представители Совета Федерации России встретились со своими коллегами из верхней палаты парламента Индии. В ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, особый упор был сделан на сотрудничестве двух стран в рамках взаимодействия парламентских групп.

Стороны обсудили экономические вопросы, включая аспект улучшения предпринимательских возможностей для молодежи, обмен опытом в сфере образования, а также вопросы культурного обмена.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители стран также обсудили вопрос развития ШОС и БРИКС.

Стороны договорились интенсифицировать взаимную торговлю и поставили цель увеличить товарооборот до 30 млрд долларов.

Кроме того, российская сторона согласилась провести масштабные мероприятия в Москве по случаю 150-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить