Россия и Индия провели встречу на уровне парламентских групп

Нью-Дели, , 20:04 — REGNUM 7 февраля представители Совета Федерации России встретились со своими коллегами из верхней палаты парламента Индии. В ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, особый упор был сделан на сотрудничестве двух стран в рамках взаимодействия парламентских групп.

Стороны обсудили экономические вопросы, включая аспект улучшения предпринимательских возможностей для молодежи, обмен опытом в сфере образования, а также вопросы культурного обмена.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители стран также обсудили вопрос развития ШОС и БРИКС.

Стороны договорились интенсифицировать взаимную торговлю и поставили цель увеличить товарооборот до 30 млрд долларов.

Кроме того, российская сторона согласилась провести масштабные мероприятия в Москве по случаю 150-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди.