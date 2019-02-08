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Мадуро: Евросоюзу не следует слушать одних только правых в Венесуэле

Политика

Венесуэльские правые контролируются США

Мадуро: Евросоюзу не следует слушать одних только правых в Венесуэле
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 8 февраля 2019, 19:51 — REGNUM  Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все усилия Европейского союза по нормализации ситуации в Боливарианской республике обречены на провал, если Брюссель будет слушать только правые силы страны. Об этом Мадуро заявил сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в Каракасе.

«Мы всегда говорили ЕС и Федерике Могерини: вы не слушаете правду Венесуэлы, вы глухи. И ЕС обречен, Могерини провалится, если будет слушать и следовать тому, что ей говорят правые экстремисты Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Глава государства напомнил песню Джона Леннона «Дайте миру шанс». Мадуро подчеркнул, что Венесуэла просто просит о возможности мира, но её никто не слушает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэлы, поручив своей марионетке, спикеру Национальной ассамблее Хуану Гуайдо объявить себя президентом Боливарианской республики. Однако Гуайдо сразу не смог захватить власть и сейчас противостояние продолжается.

Гуайдо был признан в качестве единственного главы Венесуэлы властями США, Канады, ряда стран Латинской Америки, а также большинством стран Евросоюза.

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Политический кризис в Венесуэле
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