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Мадуро сообщил о двух млн подписей против интервенции США в Венесуэлу

Политика

Президент Венесуэлы обещал использовать всё, чтобы «остановить безумие» Трампа

Мадуро сообщил о двух млн подписей против интервенции США в Венесуэлу
Carlos Rodríguez
Николас Мадуро

Каракас, 8 февраля 2019, 19:47 — REGNUM  В Венесуэле собрали порядка двух млн подписей против военного вторжения США, сообщил 8 февраля журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По утверждению министерства связи и информации Венесуэлы, опубликованному в Twitter, это количество подписей было собрано за 24 часа.

Напомним, о начале кампании по сбору подписей против американской интервенции президент Венесуэлы объявил 4 февраля, при этом отмечалось, что таких подписей будет собрано не менее 10 млн.

Кроме того, Николас Мадуро подчеркнул, что будет использовать всё, чтобы «остановить безумие» Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается «ползучая» попытка захвата власти проамериканской оппозицией, лидер которой, Хуан Гуайдо, объявил себя «временным президентом» страны.

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Политический кризис в Венесуэле
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