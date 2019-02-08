Индия и Бангладеш создадут свободную экономическую зону в порту Монгла

Дакка, , 21:21 — REGNUM Премьер-министр Индии Наредра Моди провел встречу с министром иностранных дел Бангладеш Абдулом Моменом, на которой выразил приверженность Индии к сотрудничеству с Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на официальный сайт министерства иностранных дел Индии, министр иностранных дел Бангладеш 6 февраля прибыл в Нью-Дели с трёхдневным визитом.

На встрече двух министров Нарендра Моди поздравил Абдула Момена с его назначением на пост министра иностранных дел и поблагодарил его за то, что первый свой специальный визит он нанес именно в Индию.

Результатом встречи стало подписание пяти меморандумов о взаимопонимании в таких важных сферах, как военное сотрудничество и экономическое взаимодействие. В частности, стороны договорились о создании свободной экономической зоны в районе бангладешского порта Монгла.