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Индия и Бангладеш создадут свободную экономическую зону в порту Монгла

Политика

На встрече с министром иностранных дел Бангладеш премьер-министр Индии дал слово продолжить сотрудничество с Бангладеш

Дакка, 8 февраля 2019, 21:21 — REGNUM  Премьер-министр Индии Наредра Моди провел встречу с министром иностранных дел Бангладеш Абдулом Моменом, на которой выразил приверженность Индии к сотрудничеству с Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на официальный сайт министерства иностранных дел Индии, министр иностранных дел Бангладеш 6 февраля прибыл в Нью-Дели с трёхдневным визитом.

На встрече двух министров Нарендра Моди поздравил Абдула Момена с его назначением на пост министра иностранных дел и поблагодарил его за то, что первый свой специальный визит он нанес именно в Индию.

Результатом встречи стало подписание пяти меморандумов о взаимопонимании в таких важных сферах, как военное сотрудничество и экономическое взаимодействие. В частности, стороны договорились о создании свободной экономической зоны в районе бангладешского порта Монгла.

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Зарубежная хроника
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