Гаврилов: Поправкой в конституцию Порошенко подарил территорию Украины НАТО

Москва, , 19:37 — REGNUM Поправками в конституцию президент Украины Петр Порошенко отдает территорию и суверенитет Украины НАТО в подарок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Верховная рада Украины приняла поправку в конституцию, фиксирующую стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО.

Решение украинского парламента — в логике попрания прав и свобод человека и международных обязательств Украины, заявил глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

«У народа отняли не только право свободно веровать и говорить на своем языке, но и теперь еще и право определения ключевых вопросов развития своей страны. Эти вопросы должны решаться на референдуме в условиях не полицейского, а демократического государства», — отметил Гаврилов.

При этом, по мнению парламентария, «изменения вряд ли подействуют на народ призывом «не списывать» Порошенко, а скорее наоборот». В настоящее время рассчитывать на поддержку Европы Украина вряд ли сможет, уверен депутат.

«Существенно ослабленные за последние десятилетия европейские элиты и европейские наднациональные институты не будут содействовать прогрессивному демократическому развитию Украины. В этой связи рассчитывать на какую-либо коллективную безопасность и экономическую поддержку нынешнему руководству Украины не стоит», — заявил Гаврилов.

Над предыдущей реформой, когда на Украине реформировали судебную власть, работала группа европейских экспертов, которые выстроили систему против граждан по аналогии с европейскими судами, чтобы в данном случае суд подпевал Верховной раде, и все эти заключения экспертов с их предложениями размещены в открытом доступе, указал парламентарий.

«В то же время принятым радой законопроектом пункт 14 раздела 15 «Переходные положения» предлагается исключить из Конституции Украины. В нём говорилось, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного размещения иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, установленном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой Украины. Таким образом, президент Порошенко отдает территорию и суверенитет Украины НАТО в подарок», — заявил Гаврилов.

Это явно не отвечает чаяниям украинского народа, на что так часто ссылается в своих речах сам Порошенко и купленные европейские СМИ, заключил глава комитета Госдумы.

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