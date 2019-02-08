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Наблюдатели из РФ не будут работать на выборах президента Украины

Политика

Украинские власти не собираются обеспечивать безопасность российских наблюдателей

Москва, 8 февраля 2019, 19:33 — REGNUM  Российская Федерация не станет посылать своих наблюдателей на президентские выборы на Украине по соображениям безопасности. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели должны были присутствовать на избирательных участках на Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Однако Верховная рада Украины приняла закон, который прямо запрещает российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине. Тем самым Киев грубо нарушил свои международные обязательства. Решение Киева также бросает тень на имидж БДИПЧ, которое старалось позиционировать себя в качестве «золотого стандарта» мониторинга выборов.

«Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — заявили на Смоленской площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоятся 31 марта. ЦИК Украины зарегестрировал 44 кандидата в президенты — это абсолютный рекорд.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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